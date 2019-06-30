Саакашвили повздорил с Ляшко в прямом эфире

Киев, 30 июня. Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил перепалку в прямом эфире украинского телевидения с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко.

Диалог перерос в перебранку после того, как Ляшко заговорил о проблемах семей с больными детьми.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — отметил бывший губернатор Одесской области.

В ответ Ляшко поинтересовался, не желает ли Саакашвили вернуться на родину, где завели уголовное дело против него. Но оппонент подчеркнул, что он «построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». После этого политики перешли на крик, и телеведущему не удавалось их успокоить в течение минуты.

Напомним, Саакашвили вновь приехал на Украину после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, который вернул ему украинский паспорт.

В 2018 году Саакашвили был выдворен из страны. Экс-президент Петр Порошенко лишил губернатора Одесской области поста, заявив, что Саакашвили не выполнил свои обещания и ухудшил экономические показатели региона. После этого у грузинского политика начался конфликт с представителями украинского руководства. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства.

В июне этого года Михаил Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате Киева. Он констатировал, что готов защищать Украину с оружием в руках. По мнению бывшего одесского губернатора, персонал в военкомате очень отзывчивый и приятный, однако работает в «не очень хороших условиях». Он призвал резко увеличить финансирование военкоматам и их сотрудникам на Украине.