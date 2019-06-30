В Раде назвали последствия ассоциации с ЕС для Украины

Киев, 30 июня. Ассоциация с Евросоюзом обернулась для Украины негативными последствиями, так как Европа думает только о своей выгоде. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

«Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят. Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было», — сообщила депутат.

По мнению Поплавского, соглашение об ассоциации с Евросоюзом вредит Украине, так как Брюссель думает только о своей выгоде. Он напомнил, что Россию поддержали в ПАСЕ Франция, Германия и другие страны. Поплавский подчеркнул, что со слов польской стороны, причина такого решения Ассамблеи кроется в финансах.

«Если вы не знаете, в чем проблема — проблема в деньгах», — процитировал представителей Польши депутат.

Ранее Газета.ru сообщила, что в ночь на 25 июня в ПАСЕ проголосовали за приглашение делегации России к участию в июньской сессии. За соответствующую резолюцию высказались 118 парламентариев ,10 воздержались и 62 оказались против.

Украинские власти подписали договор об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, его составной частью стало соглашение о создании зоны свободной торговли. В полную силу договор начал действовать с 2016 года.

По соглашению, украинским производителям предоставили доступ на европейский рынок. Но торговать без пошлин они могут только в ограниченном объеме и всего 36 видами товаров. После исчерпания квот Украина лишается льготных условий. Помимо этого, в договоре говорится о сотрудничестве в сферах обороны, борьбы с терроризмом, предотвращения конфликтов, государственных финансов, налогообложения, миграции и пограничного контроля.