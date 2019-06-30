Иномарка влетела в дерево в Подмосковье, погибли три человека

Москва, 30 июня. Три человека погибли и три получили травмы в результате ДТП в Московской области.

Авария произошла около 19.00 в районе 77 километра трассы Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая, сообщает со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД РФ ТАСС. Водитель Skoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погиб управлявший иномаркой мужчина и два его пассажиров. Еще три пассажира Skoda Octavia получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, отметили в главке.