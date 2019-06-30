Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Иномарка влетела в дерево в Подмосковье, погибли три человека

38
0 Оставить комментарий

Иномарка влетела в дерево в Подмосковье, погибли три человека

Москва, 30 июня. Три человека погибли и три получили травмы в результате ДТП в Московской области.

Авария произошла около 19.00 в районе 77 километра трассы Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая, сообщает со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД РФ ТАСС. Водитель Skoda Octavia съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погиб управлявший иномаркой мужчина и два его пассажиров. Еще три пассажира Skoda Octavia получили травмы. По факту происшествия проводится проверка, отметили в главке.

infox - new
Автор: Виктор Мальцев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров