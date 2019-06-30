СМИ показали, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Осака, 30 июня. Саудовские СМИ показали эпизод с саммита «Большой двадцатки», в котором президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Короткую запись с одного из заседаний в Осаке опубликовал новостной портал «Хабр аль-Аджиль».

На видео Трамп слегка трогает сидящего к нему спиной наследного принца за плечо и проходит дальше к своему месту. Бен Сальман оборачивается, но никого не видит. После этого принц в недоумении поворачивает голову в другую сторону. Увидев, что Бен Сальман смотрит на него, Трамп кивнул принцу головой.

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خلال اجتماعات قمة العشرين ..



شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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.#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين

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Ранее в ходе саммита G20 Трамп высказал ряд комплиментов в адрес наследного принца Саудовской Аравии, сообщает Газета.ru. Глава Белого дома заявил, что впечатлен работой Мухаммеда бен Сальмана в вопросах борьбы с терроризмом.