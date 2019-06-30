Путин поручил властям Иркутской области лично поговорить с пострадавшими от паводка

Иркутск, 30 июня. Президент России Владимир Путин поручил руководству пострадавшей от наводнения Иркутской области посетить все пункты временного размещения потерявших свои дома жителей региона и поговорить с людьми.

Глава государства на прошедшем в субботу в аэропорту Братска совещании поинтересовался, были ли работники местных органов власти во всех пунктах, где находятся лишившиеся крова люди. Чиновники ответили отрицательно.

«Нужно, чтобы представитель губернатора и МЧС побывали во всех пунктах и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения», — цитирует распоряжение Путина ТАСС.

Глава государства также распорядился составить план восстановления пострадавших населенных пунктов и обеспечить людей всем необходимым, сообщила Газета.ru.

По данным МЧС в Иркутской области в результате ЧС пострадали 353 человека, пять человек погибли, еще двое считаются пропавшими без вести. В больницах находятся 97 пострадавших. В общей сложности в 48 населенных пунктах подтоплены более четырех тысяч домов, в которых живут почти 10 тысяч человек.