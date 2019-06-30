Синоптики прогнозируют новый приток воды в Иркутской области

Иркутск, 30 июня. Метеорологи предупредили, что из-за новых осадков в Иркутской области в конце следующей недели может произойти новый приток воды. Об этом на совещании в Братске в воскресенье сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко

«Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток», — цитирует Яковенко ТАСС.

По словам главы Росгидромета, пик паводка пришелся на субботу. Всего за 10 часов уровень воды спал на 40 см.

По данным МЧС, в результате чрезвычайной ситуации в Иркутской области погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. Пострадали 353 человека, госпитализация потребовалась 97 пострадавшим.

Президент России Владимир Путина ранее назвал масштаб разрушений в Иркутской области «очень большим», сообщила Газета.ru. В МЧС уточнили, что в 48 населенных пунктах области подтоплены более 4 тыс. домов и 41 социально значимый объект.