Новак назвал ключевой фактор для стабильности нефтяного рынка

Москва, 30 июня. Готовность Москвы и Эр-Рияда продлить сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ станет ключевым фактором стабильности нефтяного рынка в условиях глобальной неопределенности. Об этом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак

«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности», — заявил Новак.

По его мнению, итоги переговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии подтверждают ориентацию сторон на обеспечение стабильности нефтяного рынка.

Ранее Новак заявлял, что в рамках сделки ОПЕК+ среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в мае составило 317 тысяч баррелей в сутки, сообщила RT.

Встреча Путина с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом прошла в рамках саммита G20 в Осаке. По ее итогам президент России заявил, что Эр-Рияд и Москва выступают за продление ограничений добычи нефти в согласованных ранее параметрах на срок от шести до девяти месяцев. В начале июля в Вене пройдет встреча представителей стран ОПЕК+, в которой будет участвовать Россия. В ходе этих переговоров будет принято решение о соглашении на ближайшие месяцы.

Владимир Путин в интервью для Financial Times отмечал, что в решении по соглашению ОПЕК заинтересованы как страны — производители энергоресурсов, так и государства — потребители сырья.