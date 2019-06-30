Лоза обвинил Алибасова в «циничном манипулировании» из-за ситуации с отравлением

Москва, 30 июня. Советский и российский композитор и музыкант Юрий Лоза обвинил продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в «циничном манипулировании» общественностью из-за ситуации с предполагаемым отравлением. Лоза напомнил, что работал с музыкальным продюсером в начале карьеры. Музыкант отметил, что уже десятки лет не общался с Алибасовым и в настоящее время тот не вызывает у него интереса.

По мнению Лозы, продюсер не выходит из новостных сводок около месяца, так как «цинично манипулирует» общественностью. Музыкант подчеркнул, что для Алибасова самое страшное — это забвение.

«Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл», — сообщил в интервью «Комсомольской правде» Лоза.

Ранее Газета.ru сообщила, что Алибасова заподозрили в инсценировке своего отравления. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил, что в инциденте с отравление продюсера есть несоответствия. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин также назвал ситуацию с отравлением продюсера «спектаклем».

Позже Горжанкин уточнил, что пресса неправильно интерпретировала его выражение о том, что все происходящее в жизни людей является спектаклем. Он напомнил, что Алибасов лежал в больнице и есть все соответствующие медицинские заключения.

Бари Алибасов 4 июня был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер выпил по ошибке жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Он тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат продюсера объяснил инцидент тем, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Теперь родственники Алибасова собираются подать в суд на производителя моющего средства.

В ответ на предположения Румянцева о разыгранном отравлении, Алибасов заявил, что того «кто-то купил» или его следует лишить звания врача за профнепригодность. Продюсер рассказал, что он долго лежал под наркозом и что его привязывали веревками к кровати. Человек, симулирующий отравления, не сможет так долго находиться без движения.