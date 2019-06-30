В Ираке уничтожили пять боевиков ИГ, пытавшихся попасть в страну из Сирии

Багдад, 30 июня. Иракские силовики ликвидировали в субботу пять боевиков запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), которые пытались пробраться в страну из Сирии. Об этом сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.

«Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировал группу из пятерых боевиков ИГ, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи», — цитирует сообщение РИА Новости.

Граница с Сирией находится под постоянным контролем, чтобы своевременно пресекать подобные инциденты, подчеркнули в иракских органах безопасности.

Накануне стало известно, что боевики «Исламского государства» совершили вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) на западном берегу реки Евфрат. Группа радикалов ИГ предприняла попытку атаковать позиции правительственных сил в пустынной области недалеко от города Абу Кемаль, находящегося на юго-востоке провинции. Но преуспеть на данном направлении джихадистам не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.