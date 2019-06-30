Украина получит 20 патрульных катеров от Франции

Париж, 30 июня. Франция передаст 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 Украине. Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба украинского правительства.

В Кабмине Украины отметили, что стороны ведут переговоры по вопросу начала совместного производства катеров.

OCEA FPB 98 могут оснащаться боевыми модулями. Длина катера составляет 32 метра, в экипаж входят 13 человек. Суда развивают скорость до 35 узлов, а при скорости в 12 узлов могут проходить до 1200 миль.

Ранее о решении передать ВМС Украины пару списанных патрульных катеров Island сообщили США. В сентябре прошлого года украинские военные получили два построенных в 1988 году и уже списанных американских корабля. В ноябре прошлого года Вашингтон также сделал Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, направившись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские суда игнорировали все предупреждения российской стороны и были задержаны, а их экипажи арестованы. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Он обратил внимание, что среди членов экипажа нарушивших российскую границу украинских судов, были двое сотрудников СБУ. Они фактически и руководили пресеченной российскими пограничниками спецоперацией.

Тем не менее, Украина называет задержание нарушивших российскую границу моряков незаконным и пытается оспорить действия российской стороны в Международном трибунале по морскому праву.

МИД России направил в трибунал и в посольство Украины ноту, в которой предложил варианты освобождения украинских моряков. Но глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать предложенные Россией условия. Украинский министр также в целом отказался от обсуждения возможности освобождения украинских моряков.

В МИД РФ, комментируя отказ Киева от обсуждения вопроса освобождения моряков ВМСУ, отметили, что реакция киевских властей лишний раз доказывает, что ее не волнует судьба граждан Украины. В Москве подчеркнули, что Киев использует моряков для спекуляции на этой теме и не заинтересован в их освобождении.