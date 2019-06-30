Жена Саакашвили присоединилась к митингам в Тбилиси

Тбилиси, 30 июня. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс присоединилась к митингу в Тбилиси.

Участники акции выдвинули новое требования. Они призывают отправить в отставку главу министерства внутренних дел страны Георгия Гахария. В митинге принимают участие несколько тысяч человек. Некоторые из них держат в руках флаги Грузии, Европейского союза и НАТО. К выступлениям присоединилась оппозиционная партия «Европейская Грузия».

Бывший глава страны Михаил Саакашвили поддержал акцию. По его мнению, для свержения действующей власти необходимо собрать сто тысяч сторонников.

«Если на площади Свободы соберутся 100 тысяч человек, считайте, что власти уйдут», — полагает политик.

Саакашвили подчеркнул, что «все должно быть мирно», передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом временно приостановил авиасообщение с Грузией в связи с массовыми беспорядками и усилением русофобских настроений в рядах тамошних оппозиционеров. Правовой акт главы государства призван обеспечить безопасность граждан. Он вступает в силу с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию до прекращения беспорядков.

Грузинских рестораторов и сотрудников отелей эта новость огорчила.

«Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», — цитирует собеседника РИА Новости.

На сокращение туристического потока пожаловались и таксисты. Они утверждают, что начало сезона не оправдало их ожиданий.