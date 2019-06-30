В Германии раскритиковали последствия политики санкций в отношении России

Берлин, 30 июня. Санкции против России и встречные меры Москвы привели к утрате немецкими фермерами рынков сбыта. Такое заявление сделала глава правительства федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн Мануэла Швезиг.

По ее словам, России удалось добиться полного самообеспечения в сфере сельского хозяйства. В ряде других отраслей Москва усилила сотрудничество с Китайской Народной Республикой. А вот немецкие фермеры оказались в проигрыше.

«Они привели к тому, что Россия сама себя обеспечивает в сельском хозяйстве. Наши фермеры не могут больше осуществлять поставки в Россию. В остальных отраслях Россия все сильнее ориентируется на Китай», — отметила Швезиг.

Глава федеральной земли высказалась за ослабление антироссийских санкций при условии урегулирования конфликта в Донбассе. Следует отметить, что европейские и американские политики часто увязывают снятие ограничительных мер против РФ с урегулированием вооруженного противостояния в Донбассе.

Москва неоднократно указывала на алогичность такого подхода, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно призывал киевские власти к исполнению Минских соглашений.