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В Германии раскритиковали последствия политики санкций в отношении России

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В Германии раскритиковали последствия политики санкций в отношении России

Берлин, 30 июня. Санкции против России и встречные меры Москвы привели к утрате немецкими фермерами рынков сбыта. Такое заявление сделала глава правительства федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн Мануэла Швезиг.

По ее словам, России удалось добиться полного самообеспечения в сфере сельского хозяйства. В ряде других отраслей Москва усилила сотрудничество с Китайской Народной Республикой. А вот немецкие фермеры оказались в проигрыше.

«Они привели к тому, что Россия сама себя обеспечивает в сельском хозяйстве. Наши фермеры не могут больше осуществлять поставки в Россию. В остальных отраслях Россия все сильнее ориентируется на Китай», — отметила Швезиг.

Глава федеральной земли высказалась за ослабление антироссийских санкций при условии урегулирования конфликта в Донбассе. Следует отметить, что европейские и американские политики часто увязывают снятие ограничительных мер против РФ с урегулированием вооруженного противостояния в Донбассе.

Москва неоднократно указывала на алогичность такого подхода, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно призывал киевские власти к исполнению Минских соглашений.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — цитирует RT главу российского внешнеполитического ведомства.

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Автор: Сергей Свазовский
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