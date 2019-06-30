Дальнобойщиков в РФ будут лишать прав и автомобиля за перевес

Москва, 30 июня. Водителей будут лишать прав и конфисковывать автомобили в случае превышения предельной массы при управлении большегрузным транспортом. Об этом сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что столь жесткая мера ответственности будет применяться в случае порчи дорожного покрытия.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — пояснил Дитрих.

Руководитель Минтранса РФ позитивно оценил работу заседания президиума Госсовета в расширенном формате при участии глав профильных ведомств и специалистов.

Ранее сообщалось, что Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта обратилась к главе государства Владимиру Путину с предложением установить жесткую ответственность за порчу дорожного покрытия из-за превышения предельно допустимой массы перевозимой продукции сельскохозяйственного назначения. В ассоциации считают целесообразным привлекать к ответственности как транспортные компании, так и отправителей грузов.

Также Газета.ru сообщала, что российские водители сталкиваются с вымогательством под угрозой порчи автомобилей. Депутат Лысаков посоветовал не идти на поводу у вымогателей.