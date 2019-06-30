Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

33
0 Оставить комментарий

Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

Иркутск, 30 июня. В городе Тулун Иркутской области, который пострадал от паводка, понижается уровень воды. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города, уровень воды на данный момент снизился до 13,38 м — на 10 см.

«1338 см, еще на 10 см упал», — сообщили журналистам, передает ТАСС.

В Иркутской области в настоящее время действует режим ЧС. Паводок в регионе начался из-за дождей. Согласно информации МЧС, 4042 дома подтоплены в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области — Зиминском, Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и Тулунском.

Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

Ранее в регион прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе экстренного совещания в Братске российский лидер поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области побывать во всех пунктах временного размещения, поговорить со всеми без исключения людьми, а также дал поручение как можно скорее наметить план восстановления жилья.

Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

Глава государства также поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

По последним данным, жертвами паводка стали пять человек.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров