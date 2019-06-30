Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

Иркутск, 30 июня. В городе Тулун Иркутской области, который пострадал от паводка, понижается уровень воды. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города, уровень воды на данный момент снизился до 13,38 м — на 10 см.

«1338 см, еще на 10 см упал», — сообщили журналистам, передает ТАСС.

В Иркутской области в настоящее время действует режим ЧС. Паводок в регионе начался из-за дождей. Согласно информации МЧС, 4042 дома подтоплены в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области — Зиминском, Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и Тулунском.

Ранее в регион прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе экстренного совещания в Братске российский лидер поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области побывать во всех пунктах временного размещения, поговорить со всеми без исключения людьми, а также дал поручение как можно скорее наметить план восстановления жилья.

Глава государства также поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

По последним данным, жертвами паводка стали пять человек.