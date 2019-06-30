Киев, 30 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, чем грозит Украине возвращение России в ПАСЕ. Соответствующую запись дипломат разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Климкина, Москва и ЕС будут договариваться «за спиной Украины», навязывая ей свою волю. Возвращение РФ в состав парламентской ассамблеи Климкин охарактеризовал как «измену» и «нашу боль». Однако, полагает дипломат, основной риск для Украины заключается в другом.

«Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — рассуждает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин также поделился информацией «из кулуаров» ПАСЕ. По его словам, многие члены ассамблеи рассматривают Украину как предмет общей ответственности Москвы и Брюсселя, что подразумевает их совместные действия для урегулирования конфликта в Донбассе. Дипломат выразил опасения, что «капитуляция» будет преподнесена Киеву в качестве победы. При этом команда Зеленского, в силу своей неопытности, лишь способствует такому развитию событий.

«И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу», — заключил глава МИД Украины.

Ранее МИД Франции поприветствовал возвращение России к работе в ПАСЕ. Париж заявил, что у Москвы должны быть свои корни в Старом Свете.