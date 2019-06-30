Бузова одобрила переход Глушакова в «Ахмат»

Москва, 30 июня. Певица Ольга Бузова поздравила футболиста Дениса Глушакова с трансфером в грозненский клуб «Ахмат». Соответствующую запись она разместила в социальной сети Instagram.

По мнению Бузовой, экс-капитан «Спартака» сделал удачный выбор.

«Ахмат» — сила. Мои поздравления», — цитирует Газета.ru.

Ранее стало известно о расторжении контракта Глушакова с московским «Спартаком». Договор прекращен по согласию сторон.

Следует отметить, что у бывшего капитана «красно-белых» сложились напряженные отношения с партнерами по команде и болельщиками. Глушаков поддержал критические высказывания в адрес бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры. В Москве итальянский специалист заслужил немалый авторитет. Впервые за долгие годы он привел «народную команду» к чемпионству.

Болельщики клуба скептически восприняли отставку Карреры. Они до сих пор с теплотой вспоминают об итальянце. Глушаков, напротив, подвергся резкой критике фанатов «Спартака». При всяком удобном случае они требовали его ухода из клуба. В марте болельщики даже провели «в честь» Глушакова специальную акцию. Они разместили саркастические слоганы у зданий брендов, спонсирующих «Спартак». Среди них были и такие:

«Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь», «Банк Открытие. Вклад «Глушаков»: потеряй все», «Пиво «Глушаков», забродившее год назад», «Winline, ставка на Глушакова всегда проигрышная», «Lukoil, Глушаков разрушает командный механизм».

В этом свете уход полузащитника из «Спартака» стал достаточно ожидаемым событием. Газета «Известия сообщает, что переговоры с грозненским клубом продлились всего десять минут.