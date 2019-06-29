Путин поручил создать комиссию для преодоления последствий наводнения в Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Временный орган возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

Путин отметил, что с учетом масштабов происшествия такая комиссия необходима. Ее задаче станет координация усилий местных и федеральных органов власти, скорейшее восстановление жилья и объектов инфраструктуры.

«Комиссию возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу», — заключил российский лидер.

Ранее стало известно, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек. Почти четыре тысяч домов оказались затопленными.

На фоне чрезвычайно происшествия многие торговцы резко повысили цены. Об этом писала Газета.ru. Президент РФ Владимир Путин поручил взять ситуацию под контроль.