Хаджимба заявил, что российские миротворцы спасли Абхазию от порабощения Грузией

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба признался, что без помощи российских военнослужащих, на протяжении многих лет исполнявших миротворческую миссию во время военной конфронтации с Грузией, жителям его страны никогда бы не удалось жить спокойной и мирной жизнью. Это одни из главных слов, сказанных участниками круглого стола под названием «Хотят ли русские войны?», который прошел в Сухуме и был посвящен 25-летнему юбилею c момента начала миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие было организовано при непосредственном участии администрации президента и правительства РА, а также российского Института стран СНГ во главе с депутатом Государственной думы РФ Константином Затулиным. Он же руководил конференцией и задал тон всему последующему процессу.

Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сразу же отметил, что российская миротворческая миссия длилась 14 лет — с 1994 года по 2008-й. В ней приняло участие порядка 40 тысяч наших солдат и офицеров, и 117-ти из них вернуться на родину, увы, не было суждено. Двоим из них присвоили звание Герой РФ (посмертно).

«Мы хорошо знаем, что в республике уважают память о миротворческой миссии и о тех русских военных, которые погибли не от абхазских пуль, — заявил Затулин. — Они погибли в результате провокаций, засад из-за угла, подложенных взрывных устройств, которыми злоупотребляла грузинская сторона».

При этом, напомнил член думской фракции «Единой России», именно Грузия в 1994 году договаривалась и была заинтересована, чтобы наши военнослужащие пришли на берега реки Ингури, чтобы вооруженный конфликт, начавшийся вторжением грузинских войск в 1992 году в Абхазию, не возобновлялся.

«Но за время этого миротворчества позиция грузинского руководства поменялась, — подчеркнул Затулин. — Там боялись за свою власть, я имею в виду Эдуарда Шеварнадзе (президент страны с 1995 по 2003 годы. — Прим. ФАН). И другая сторона перешла к провокациям. Они многократно усилились с момента прихода к власти Михаила Саакашвили (вступил в должность в январе 2004 года. — Прим. ФАН)».

По сути, все пребывание контингента (официально он назывался Коллективные силы по поддержанию мира СНГ, но по сути в него входили российские военнослужащие) сводилось к огромному числу попыток отражения разного рода поползновений со стороны грузинской стороны, фактов нарушения ею нашего статуса миротворческой операции и так далее, пояснил глава Института стран СНГ.

«Российские солдаты и офицеры много сделали для того, чтобы война больше никогда не пришла в Абхазию, — сказал он. — Сегодня и здесь, и в Южной Осетии, и в Сирии, и в Приднестровской Молдавской Республике наши военнослужащие несут свою благородную миссию по поддержанию мира».

Депутат заодно вспомнил еще и югославскую трагедию в конце прошлого века, и, в частности, марш-бросок на Приштину, который стал уже легендой, основой для художественных фильмов, которые вышли на наши экраны (имеются в виду мини-сериал «Батальон» и кинокартина «Балканский рубеж). А потом Затулин снова вернулся к абхазской теме.

«В общем, нам есть что вспомнить об этой 14-летней миротворческой миссии, — заверил он всех присутствующих. — Мы ее достойно завершили признанием независимости республик Абхазия и Южная Осетия (26 августа 2008 года. — Прим. ФАН). Они — дорогие нам соседи, дорогие нам страны, с которыми нас связывают общее прошлое, настоящее и, надеюсь, будущее».

Также единоросс коснулся недавних событий, происходивших в Грузии. По его словам, все мы в очередной раз стали свидетелями того, как на самом деле в Тбилиси относятся и к Москве, и к Сухуму. Значительная часть грузинского общества никаких выводов из предыдущих событий не сделала и вновь отбросила всех к временам конфронтации.

Хаджимба, который в виду занятости не смог участвовать в церемонии возложения цветов к памятнику российским военнослужащим, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии (с чего, кстати говоря, и начался в Сухуме рабочий день российской делегации), пропустить круглый стол, проходивший в здании с символичным названием Дом Москвы, никак не мог. И он воздал должное своим соседям, друзьям и коллегам.

«Тема миротворчества и тех дел, которые делались россиянами, для нас очень важна, — признался президент РА. — Мы всегда рады видеть их здесь, сотрудничать с ними. В России многие поддерживали нас, и если бы не эта поддержка, то вряд ли бы вообще было возможно существование Абхазии».

Абхазский лидер отметил, что и он, и весь народ его страны хорошо помнят те усилия, которые прилагались ради этого. И совсем иная ситуация была со стороны западных государств, которые решали абсолютно другие задачи.

«Ни одного выстрела, ни одной мины, ни одного ЧП не было с абхазской стороны, — подчеркнул Хаджимба. — Все такие вещи происходили на другой стороне и продолжались уже на нашей территории. И это было достаточно жестко, особенно в отношении миротворцев».

Для большинства жителей Абхазии важно нахождение на ее территории российских военных и пограничников, и все прекрасно понимают и осознают, что именно эти силы позволили людям начать жить спокойной, мирной жизнью, сказал абхазский лидер. И многие задачи сегодня решаются именно благодаря тому, что есть подразделения, которые, как говорится, обеспечивают границу.

«Вот мы слышим голоса о том, что Абхазия якобы оккупирована российскими военными, самой Россией, — отметил Хаджимба. — А разве Абхазия не была оккупирована практически с самого начала советской власти (Абхазию включили в качестве автономной республики в состав Грузинской ССР в 1931 году. — Прим. ФАН), когда мы были по существу порабощены?».

Коренным жителям Абхазии нельзя было говорить на родном языке (в программе средней школы его не было до 1950 года), и им насильно навязывался грузинский язык.

«Нам навязывалось все для того, чтоб нас не было, — заявил Хаджимба. — Разве это не оккупация, когда люди тысячами привозились с территории Грузии, и так называемый «спецпереселенстрой» заставлял ни в чем не повинных людей выселяться из Грузии и заселяться в Абхазии? Это, впоследствии, безусловно, не могло не сказаться на наших сложных взаимоотношениях с Грузией».

По словам президента РА, в его стране целиком и полностью отдают себе отчет, что Абхазия должна очень жестко и последовательно отстаивать свою позицию именно по отношению к тем процессам, которые складывались все эти годы после 2008-го, когда Россия первой признала ее независимость.

«Поэтому мы искренне благодарны всем вашим воинам-миротворцам за то, что они способствовали мирному процессу, увы, погибая, но все-таки создавая все возможности для того, чтобы наши отношения с Россией только укреплялись», — заключил Хаджимба.

Далее выступало очень много ораторов, как с российской, так и абхазской стороны — экспертов, политологов, ученых, военных, представителей различных министерств, казачества, духовенства. Все они говорили по-разному и о различных аспектах того, что тем или иным образом связано с абхазской темой, но их речи все равно сводились к главному. К тому, что без помощи Российской Федерации на протяжении многих лет Абхазия вряд ли бы смогла отстоять свою независимость в борьбе с Грузией, которая уверенно смотрит в сторону Запада и регулярно любыми способами идет на конфронтацию с Россией.

В кулуарах круглого стола корреспондент ФАН задал министру иностранных дел РА Дауру Кове такой вопрос: «Настанет ли когда-нибудь время, когда между Абхазией и Грузией вновь будут взаимопонимание, и если уж не крепкая дружба, то хотя бы добрососедские отношения?». Он ответил, что искренне на это надеется, и его страна все делает для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему. В том числе, и по линии внешнеполитических ведомств.

Причем, по словам главы МИД Абхазии, в самой Грузии есть немало людей, которые не хотят конфликтов любого рода с соседями. И они об этом сами говорят. Но власти, вне зависимости от того, кто является президентом страны, по-прежнему думают иначе, считая, что Абхазия (равно как и Южная Осетия) — неотъемлемая часть Грузии, незаконно отнятая у нее. Кем именно «отнятая», по их мнению, понять, думается, не сложно.

В эксклюзивном разговоре с корреспондентом ФАН Рауль Хаджимба призвал российских туристов приезжать отдыхать в Абхазию.