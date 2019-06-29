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Россия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти человек

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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти человек

Иркутск, 29 июня. Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Он отметил, что в четырех районах, население которых превышает 11 тысяч человек, превентивно отключено электроснабжение.

«В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка», — сказал Зиничев.

По словам руководителя МЧС, к настоящему моменту эвакуированы более тысячи человек. Более девятисот из них размещены в пункте временного содержания.

Ранее Владимир Путин поручил отправить детей, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, в летние лагеря для отдыха.

Газета.ru сообщила о резком росте цен на продукты питания в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин поручил МВД и ФАС установить контроль над ценообразованием над товарами первой необходимости.

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Автор: Сергей Свазовский
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