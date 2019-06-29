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Россия

ОНФ призвал граждан помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

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ОНФ призвал граждан помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Общероссийский народный фронт призвал граждан России не быть равнодушными и помочь пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области. Соответствующее заявление сделал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович. По его словам, ситуация с паводком в регионе остается крайне сложной.

«Паводок затопил и федеральную трассу «Сибирь». По последним данным СМИ, в 31 населенном пункте региона подтоплены 3 тыс. 735 жилых дома с населением 9 тыс. 63 человека, среди которых более 2 тыс. детей. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов. Население эвакуируют», — сказал Апанович.

Ранее стало известно о масштабном наводнении в Иркутской области. Официально подтверждена гибель пяти человек. Газета.ru cообщила, что при попытке самостоятельной переправы на лодке плавсредство перевернулось.

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Автор: Сергей Свазовский
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