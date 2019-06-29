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Россия

Путин поручил отправить на отдых в летние лагеря детей из Иркутской области

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Путин поручил отправить на отдых в летние лагеря детей из Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря пострадавших от паводка детей из Иркутской области. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания в Братске.

Путин подчеркнул, что младших детей следует разместить вместе с родителями. В этом процессе должны быть задействованы как местные, так и федеральные власти.

«Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов, но я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только здесь рядом где-то, но и в целом по стране», — сказал российский лидер.

Он отметил, что в нашей стране достаточно подходящих мест для детского отдыха.

Ранее стало известно, что в результате подъема рек в Иркутской области 3735 домов оказались затопленными. Газета.ru сообщает о человеческих жертвах.

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Автор: Сергей Свазовский
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