Путин поручил наладить информирование людей о помощи в Иркутской области

Братск, 29 июня. Граждан в подтопленных в Иркутской области районах необходимо обеспечить питьевой водой, также найти родных пострадавших, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В настоящее время глава российского государства проводит экстренное совещание в аэропорту города Братск Иркутской области в связи с наводнениями в регионе. Как отметил российский лидер, бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах следует уделить особое внимание.

Местным и региональным властям, территориальным органам федеральных ведомств следует «быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения», подчеркнул Путин.

Президент также заявил о необходимости составить списки эвакуированных, помочь людям найти своих родных и близких.

Сейчас из-за паводка в регионе действует режим ЧС. На данный момент 31 населенный пункт находится в зоне паводка. Более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек, подтоплены из-за сильных дождей и подъема уровня рек. Последние данные МЧС свидетельствуют о том, что три жители региона погибли в результате наводнения, госпитализированы 97 человек. На компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей, о чем заявил ранее губернатор области Сергей Левченко.

