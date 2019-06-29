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Россия

Путин поручил наладить информирование пострадавших от паводка в Иркутской области о помощи

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Путин поручил наладить информирование пострадавших от паводка в Иркутской области о помощи

Братск, 29 июня. Глава российского государства Владимир Путин проводит экстренное совещание в аэропорту Братска в связи с наводнениями в районах Иркутской области. Президент заявил, что необходимо наладить информирование людей о том, где они могут получить помощь.

Как отметил российский лидер, следует оперативно информировать жителей пострадавшего от паводков региона о ситуации, о том, где располагаются пункты временного размещения, где можно получить медикаменты, продукты питания, питьевую воду, предметы первой необходимости, а также медицинскую помощь.

 

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Автор: Сергей Петров
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