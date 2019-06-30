Оппозиция Судана анонсировала проведение в стране провокационного марша

Каир, 30 июня. Оппозиция Судана анонсировала проведение в стране в воскресенье, 30 июня «марша миллионов», главной целью которого станет призыв к Военному совету немедленно передать власть гражданским силам, сообщает телеканал Al Arabiya. По его информации, во время данной провокационной акции политические движения и армия не будут нести ответственность за возможные жертвы.

Ранее крупнейший оппозиционный Альянс «За свободу и перемены» и управляющий Военный совет обменялись взаимными обвинениями. Так, Военный совет заявил, что не возражает против мирного характера протестных выступлений, но в случае гибели людей «вся ответственность ложится на альянс». Оппозиционные силы, в свою очередь, отметили, что «марш миллионов» будет носить «исключительно мирный характер». Оппозиция при этом возложила на армию ответственность за возможные жертвы, призвав силовые структуры защитить демонстрантов.

Глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан ранее уже заявлял, что «армия стоит на стороне народа и готова немедленно передать власть в стране избранным представителям».

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов. Руководство Совета в настоящее время стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства, однако постоянные атаки оппозиции замедляют политическое урегулирование в стране. На протяжении длительного времени Военный совет пытается наладить конструктивный диалог с оппозицией, однако та не принимает никаких компромиссов.