Братск, 29 июня. Президент России Владимир Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область.

Глава государства прибыл в город Братск, где в ближайшее время состоится экстренное совещание по ликвидации последствий паводка. В совещании примут участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители региональных властей.

Напомним, в результате выпадения обильных осадков значительно вырос уровень воды в реках Иркутской области, что привело к подтоплению трех районов Иркутской области. В зоне паводка находится 31 населенный пункт, а также 32 социально значимых объекта. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысяч домов, в которых проживают порядка девяти тысяч человек.