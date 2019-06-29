Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Поддельные iPhone XI начали продаваться в Китае

40
0 Оставить комментарий

Поддельные iPhone XI начали продаваться в Китае

Москва, 29 июня. Презентация нового iPhone запланирована на сентябрь 2019 года, однако предприимчивые китайские производители уже наладили его «серийный выпуск».

В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлены поддельные iPhone. Судя по всему, устройства были созданы на основе многочисленных утечек и рендеров. Внешне смартфон довольно сильно похож iPhone от Apple, однако подделку выдает толстая нижняя рамка на передней панели.

На кадрах ролика демонстрируются копии смартфонов iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR. Смартфоны оснащены квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеют характерный для iPhone вырез вверху экрана, который часто называют «монобровью».

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров