Поддельные iPhone XI начали продаваться в Китае

Москва, 29 июня. Презентация нового iPhone запланирована на сентябрь 2019 года, однако предприимчивые китайские производители уже наладили его «серийный выпуск».

В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлены поддельные iPhone. Судя по всему, устройства были созданы на основе многочисленных утечек и рендеров. Внешне смартфон довольно сильно похож iPhone от Apple, однако подделку выдает толстая нижняя рамка на передней панели.

На кадрах ролика демонстрируются копии смартфонов iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR. Смартфоны оснащены квадрокамерой с тремя датчиками, а также имеют характерный для iPhone вырез вверху экрана, который часто называют «монобровью».