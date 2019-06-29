ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли массированный удар по «Нусре»* на границе Хамы и Идлиба

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ВВС Сирии и ВКС РФ за текущие сутки нанесли 91 удар по объектам террористов на границе провинций Хама и Идлиб. Подробнее о ходе данной воздушной операции читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В общей сложности были поражены позиции радикалов-исламистов в окрестностях порядка 20 населенных пунктов в Северной и Северо-западной Хаме, а также на юге и юго-западе соседнего Идлиба, передает портал SOHR.

Как подчеркивали многие местные источники, точечным бомбардировкам российской и сирийской авиации подверглись огневые позиции, оружейные склады и техника бандгрупп из состава террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ).

Сведения о масштабе урона, причиненного джихадистам, пока выясняются. В ходе одного из недавних вылетов на этой неделе российским пилотам удалось ликвидировать главарей напрямую связанной с террористами организации «Джейш Аль-Изза», которая причастна к попыткам нападений исламистов на аэродром «Хмеймим» в Латакии.

Напомним, ранее члены «Нусры» и аффилированных с ней бандформирований заявили, что намерены игнорировать перемирие и введение режима без огня в зоне «Большого Идлиба». Они продолжили попытки прорыва линии обороны Сирийской арабской армии (САА) на наиболее сложных участках фронта, а также усилили обстрелы, в том числе в близлежащих мирных кварталах.

Ожидается, что активизация боевых действий российских и сирийских самолетов против джихадистских бандгрупп на южной окраине Идлибской зоны в скором времени поспособствует продвижению армейских подразделений войск САР на этом направлении.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил решающую роль Москвы и Дамаска в деле уничтожения международного терроризма в Сирии. В беседе с корреспондентом ФАН он добавил, что эти их усилия в Идлибе являются продолжением и завершающим этапом данного противостояния.

«Этот регион остается самой опасной областью в арабской республике. Здесь находится большая часть от всех оставшихся в стране радикалов-исламистов. При этом регион один из самых густонаселенных, через него пролегает множество стратегических дорог, и в целом он имеет очень важное экономическое значение в рамках всей Сирии. Эти причины диктуют настоятельную необходимость скорейшего разгрома террористических групп, осевших в районе Идлиба, и ликвидации той опасности, которая ежедневно нависает над местным населением. Ведь боевики не просто не сложили оружие — они ведут стрельбу почти беспрерывно», — подчеркнул эксперт.

Безусловно, ситуация в этой части страны уже достигла критической точки. Не решив наконец эту острую проблему, Дамаск попросту не сможет двигаться дальше по пути постепенного налаживания ситуации к миру.

«Для того чтобы полностью завершить военную фазу конфликта и перейти к полноценному политическому урегулированию и экономическому восстановлению, Сирии необходимо ликвидировать это большое гнездо террористов, которое пока остается последним на территории республики. Этим Дамаск и Москва как раз и занимаются, и потому их действия вполне логичны и совершенно неотложны», — обратил внимание собеседник ФАН.

Он также особо отметил, что Вашингтону не стоит столь переживать по поводу авианалетов САР и РФ в зоне Идлиба, поскольку они, в отличие от ВВС международной коалиции, наносят только точечные удары и не работают в городской черте.

«Безусловно, истерия в западных СМИ ни на чем не основана, поскольку целями сирийской и российской авиации становятся исключительно военные объекты террористических формирований, которые притесняют и убивают граждан. Поэтому данная операция поддерживается народом и направлена только ему во благо. Думаю, что новая серия ударов нанесла серьезный урон джихадистам и стала важным этапом кампании по постепенному устранению анклава террористов в Идлибе», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.