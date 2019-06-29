Эксперты назвали пять гаражных лайфхаков для самостоятельного ремонта автомобиля

Москва, 29 июня. Эксперты назвали пять лайфхаков, которые помогут автолюбителям, предпочитающим самостоятельно ремонтировать свою машину в гараже.

Первый лайфхак посвящен самостоятельному приготовлению клея, который отлично подходит для склейки изделий из пластика. Для этого необходимо налить небольшое количество бензина или растворителя в металлическую емкость, после чего растворить в жидкости кусок пенопласта. Подобная смесь отлично подходит для склейки пластиковых деталей и других материалов.

Второй лайфхак позволит владельцу гаража не терять болты и другие небольшие металлические детали во время ремонта своего транспортного средства. Для этого вам потребуется небольшой магнит, который необходимо обклеить самоклеящейся пленкой, что позволит не портить поверхность вашего автомобиля. Во время ремонта автомобиля вы сможете прикрепить магнит в любое удобное место, который будет служить для вас держателем болтов и небольших металлических инструментов.

Третий лайфхак позволит вам сэкономить средства на материалах для шумоизоляции автомобиля. Для этого вам необходимо воспользоваться гидроизоляцией, которая стоит гораздо дешевле, чем специальные материалы для шумоизоляции авто. Подготовьте куски гидроизоляции нужного размера, после чего прогрейте их строительным феном, который слегка расплавит битумную основу гидроизоляционного материала. Битумная основа хорошо держится на металле, а сам гидроизоляционный материал отлично выполняет роль шумоизолятора.

Четвертый лайфхак посвящен самостоятельному приготовлению универсального моющего средства, которое позволит с легкостью отмыть мазут и моторное масло. Для этого вам потребуется небольшой кусок хозяйственного мыла, сода и вода. Мелко покрошите мыло и высыпьте его в емкость с содой в пропорции один к одному, после чего добавляйте воду до получения пастообразной консистенции.

Пятый лайфхак позволит вам создать в своем гараже удобное место для отдыха, где вы сможете проводить время после ремонта автомобиля. Для этого вам потребуется старое автомобильное сиденье и две рессоры. Приварите рессоры к нижним креплениям сиденья, в результате чего у вас получится удобное кресло-качалка.