Сирия, 30 июня. США приступили к строительству новой военной базы в Сирии. В результате стычек курдов в Дейр-эз-Зоре пострадали сирийцы. Бойцы SDF**** открыли стрельбу во время рейда в рамках принудительной мобилизации в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с исламистами на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»**: понесла потери в результате подпольной деятельности курдов в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: вела поиск «спящих ячеек» ИГ1 в районе города Сармин восточнее Идлиба; пережила самоподрыв смертника в городе Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в Дейр-эз-Зоре.

Курды: провели обыски в населенных пунктах Азир, Абу-Хаммам и Хараидж в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате нападения неизвестных на юге Хасаки; инициировали междоусобные стычки у города Дибан в Дейр-эз-Зоре; возобновили принудительную мобилизацию в Хасаке.

Соединенные Штаты: строят новую военную базу вблизи Багуза-Фаукани в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки курды продолжили вести подрывную деятельность на подконтрольных протурецких боевикам территориях Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (VolunteerReport), члены формирования «Силы освобождения Африна» заявили об уничтожении восьми исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА) вблизи города Кабасин в северо-восточной части провинции. Кроме того, позднее информагентство ANF News передавало, что курды также сообщили об убийстве 13 радикалов и одного турецкого солдата в Африне.

После полудня вспыхнули перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп. Новостной портал Masar Press Agency передавал, что вооруженные стычки фиксировались поблизости от населенного пункта Хайян. Никаких сведений о потерях сторон все еще не поступало.

В Африне вновь отмечались случаи нарушения прав гражданских лиц. Так, Twitter-канал (RE_N_AS) передавал, что у одного из мирных жителей, попытавшегося выехать из города, радикалы изъяли трактор. О причинах подобного поступка ничего неизвестно. Напомним, протурецких джихадистов и ранее обвиняли в грабежах и притеснении преимущественно курдского населения на северо-западе Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции накануне продолжились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF), проводимые в рамках спецоперации по поиску «спящих ячеек» «Исламского государства». Поступали данные о том, что по подозрению в связях с ИГИЛ1 были задержаны мирных жителей в городах Абу-Хаммам и Хараидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В то же время, как отмечали местные активисты, никаких доказательств причастности арестованных к ИГИЛ предоставлено не было. Позднее обыски состоялись в населенном пункте Азир, где также был задержан ряд гражданских лиц. Об этом сообщал Twitter-канал (DeirEzzor24).

Появилась информация о том, что США разместят еще одну военную базу в Сирии. По информации агентства новостей Fort-Russ, военный объект будет располагаться в районе города Багуз-Фаукани. Отмечалось, что именно с этой целью США увеличили число военных конвоев, прибывающих в САР. Напомним, на данный момент в стране существуют 25 баз Соединенных Штатов. Кроме того, по словам анонимного представителя SDF, в ближайшее время силы Вашингтона не намерены покидать Сирию, вопреки прошлым заявлениям Дональда Трампа об обратном.

Сообщалось о взрыве в населенном пункте Сафира. Как передавал военный источник в сети Twitter (EuphratesPost), детонировал автомобиль, припаркованный на шоссе в одном из центральных районов города. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал. Вину за случившееся возлагают на террористов подпольных групп ИГИЛ. Во второй половине дня еще один взрыв прогремел недалеко от города Шхиль, в результате чего была уничтожена машина патрульных SDF. Тем не менее никаких сведений о потерях в рядах курдских сил до сих пор не поступало.

Вспыхнули междоусобицы между двумя бригадами «демократической армии» в районе Дибана. Как передавал медиапортал DeirezZor 24, стороны начали стрельбу, в результате чего пострадали местные жители. Известно, что спор возник из-за разногласий в разделе прибыли от контрабанды сирийской нефти.

Провинция Даръа

Новая партия беженцев из соседних государств прибыла в Сирию. В соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон, на родину вернулись 1832 человека. Чуть более 500 из них пересекли сирийско-ливанскую границу в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 1328 перемещенных лиц перешли через КПП «Насиб», находящийся на границе с Иорданией на юге Даръа. Как отмечалось, росту притока возвращающихся сирийцев во многом способствовало освобождение юго-восточных сирийских регионов Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня в Южном Идлибе не прекращалась работа сирийской авиации. Как передавал информационный портал Baladi-News, авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по расположениям исламистов в районе населенных пунктов Аль-Хубейт, Аринаба, Маар Зита и Кафр-Саджна.

Прогремел взрыв в квартале Аль-Дабит в административном центре региона. Новостное агентство Step News Agency передавало, что взрывное устройство активировал на себе террорист-смертник. Позднее исламисты возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1*** антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» приступили к обыскам в близлежащем городе Сармин, с целью обнаружить следы деятельности «спящих ячеек» «Исламского государства», однако эти попытки не увенчались успехом.

Провинция Хама

На севере региона накануне продолжились вооруженные стычки между правительственными подразделениями и джихадистами исламистских бандформирований. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), боевики первыми открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от Хамы. Оппозиционные источники заявляли о потерях сил САР в военной технике, которые, однако, не получили подтверждения от официальных СМИ. Напомним, полномасштабные столкновения на линии разграничения сил начались в прошлом месяце. Поводом к этому стали регулярные нарушения действующего на границах «Большого Идлиба» режима тишины радикалами.

Провинция Хасака

На территории практически полностью оккупированной курдами провинции Хасака в минувшие сутки вновь произошла вылазка боевиков «Исламского государства». Как передает новостной портал Step News Agency, атака неизвестных произошла в районе города Аш-Шаддади на юге региона, что привело к гибели двух курдских бойцов. В нападении подозреваются террористы «Исламского государства».

Во второй половине дня появились данные о новом рейде «Демократических сил Сирии» (SDF). проведенном с целью насильственной вербовки гражданских лиц. Новостное агентство Al Khabour передавало, что курды проводили задержания в районе города Рас Аль-Айн. Как сообщалось ранее, в целях оказания давления курдские радикалы открыли в населенном пункте стрельбу, а также избивали тех, кто оказывал сопротивление. Так, серьезные увечья получил пожилой человек по имени Хусейн Аль-Омар, который попытался отстоять своего сына.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)