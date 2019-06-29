Сирия, 29 июня. Более 1800 беженцев вернулись в Сирию за последние сутки. Курды провели рейды на севере Хасаки в рамках принудительной мобилизации. Террористы ИГ1* предприняли вылазку на позиции САА в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаковать укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: возобновили аресты сирийцев в рамках принудительной мобилизации в Хасаке.

ВС Ирака: задержали нескольких членов «спящей ячейки» ИГ в провинции Киркук.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что боевики «Исламского государства» совершили вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) на западном берегу реки Евфрат. Группа радикалов ИГ предприняла попытку атаковать позиции правительственных сил в пустынной области недалеко от города Абу Кемаль, находящегося на юго-востоке провинции. Тем не менее преуспеть на данном направлении джихадистам не удалось. Предполагается, что террористы пробрались в зону контроля правительственных подразделений со стороны оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территорий.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) сообщает о том, что в соответствии с данными, предоставленными российский Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за прошедшие сутки в Сирию вернулись более 1800 перемещенных лиц, проживавших в лагерях для беженцев на территории соседних государств. Так, 504 человека прибыли из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», тогда как из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» перешли 1328 сирийцев. Как отмечалось ранее, их возвращение стало возможным, в частности, благодаря завершению освободительной операции Сирийской арабской армии (САА), проводившейся при поддержке российских ВКС на юго-западе страны. Напомним, практически год назад были полностью зачищены территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра, что позволило увеличить поток возвращающихся беженцев.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба не прекращаются боевые вылеты сирийских военных самолетов. По информации новостного агентства Baladi-News, под огнем ВВС Сирии оказались места базирования и укрепления исламистов в окрестностях населенных пунктов Ихсим, Маарет Матар и Джбала. Также появились сообщения о полетах авиации САР в районе городов Шейх-Мустафа, Аль-Амирия и Маар Зита. Сведений о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало. Напомним, вынужденные воздушные атаки сирийских ВВС являются ответной реакцией на продолжающиеся провокационные обстрелы и вылазки исламистов в контролируемых Сирийской арабской армией (САА) районах.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Khabour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь приступили к рейдам на севере региона в рамках принудительной мобилизации. Курдские радикалы провели серию арестов в городе Рас Аль-Айн и близлежащих поселениях. При этом курды начали стрельбу, дабы оказать давление на семьи, не пожелавшие отдавать своих детей добровольно. Кроме того, одного из стариков по имени Хусейн Аль-Омар и его дочь избили за то, что он отказался выдать своего сына. Напомним, несколько дней назад также стало известно о том, что за уклонение от службы в рядах «демократической армии» все призывники подлежат тюремному заключению на срок до шести месяцев. Многих сирийцев это вынуждает покидать САР и бежать на территорию соседних государств. Также насильственная вербовка гражданских лиц является одной из основных причин массовых антикурдских протестов.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (Kirkuknow_DT) сообщает о том, что в провинции Киркук состоялись обыски в рамках спецоперации по выявлению и уничтожению так называемых спящих ячеек «Исламского государства». В ходе обследования территории удалось обнаружить одну из подпольных групп террористической группировки в районе Халват и задержать нескольких ее участников. Напомним, накануне в регионе произошел очередной теракт. Два пассажирских автобуса подорвались на минах, установленных неизвестными, что привело к гибели одного и ранению 24 гражданских лиц. Предполагаемыми организаторами взрывов считаются боевики ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)