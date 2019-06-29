Путин прилетит в пострадавшую от паводка Иркутскую область 29 июня

Москва, 29 июня. Владимир Путин прилетит в пострадавшую от наводнения Иркутскую область вечером 29 июня. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, глава государства прибудет в город Братск Иркутской области поздно вечером. В Братске глава государства проведет экстренное совещание, в ходе которого будут обсуждаться вопросы ликвидации последствий паводка.

Напомним, обильные дожди привели к подъему уровня воды в реках Иркутской области. В зоне подтопления оказались более 30 населенных пунктов. Кроме того, в результате паводка пострадали 32 социально значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог.

Подтопленными оказались более 3,7 тысяч домов, в которых проживают более девяти тысяч человек. К настоящему моменту сотрудники МЧС эвакуировали более 800 человек, которые были доставлены во временные пункты размещения. По последним данным, в результате стихии погибли три человека, 97 человек были госпитализированы.