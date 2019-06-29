Назван топ-10 популярных автомобилей премиум-класса в России

Москва, 29 июня. Россияне в период с января по май 2019 года приобрели 60 тысяч машин премиум-класса. Эксперты аналитического агентства «Автостат», основываясь на данных о продажах, составили топ-10 наиболее популярных автомобилей этого сегмента.

Пальму первенства заполучил кроссовер Lexus RX, стоимость машины в минимальной комплектации составляет чуть более трех миллионов рублей. Всего таких авто было продано за указанный период около 3,1 тысячи штук.

На второй строчке рейтинга расположился Mercedes-Benz E-Klasse. Цена этой модели существенно отличается в зависимости от комплектации и колеблется в пределах от трех до восьми миллионов рублей. Всего за первые пять месяцев 2019 года ее приобрели 2,8 тысячи раз.

Тройку лидеров замкнул BMW 5-Series, отстав от конкурента всего на 28 проданных машин. Минимальная цена на немецкий автомобиль стартует с отметки около трех миллионов рублей.

В первую пятерку попали также транспортные средства от баварского концерна. Речь идет о кроссоверах X3 и X5. Топ-10 названных экспертами автомобилей пополнили BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Klasse, Lexus NX, GLC и GLS.

Ранее эксперты составили рейтинг автомобилей, которые реже всего угоняют. Оказалось, что меньше всего злоумышленников интересуют такие модели, как Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Volvo XC40, LADA XRay и Volkswagen Touareg. В десятку также вошли Audi Q5, BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur.

Кроме того, эксперт Игорь Моржаретто дал советы, как защитить машину от угона. По его словам, автомобили чаще всего воруют не для перепродажи и перебивки номеров, а для разбора