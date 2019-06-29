Сирийский город Эль-Кахтания оказался обесточен из-за пожаров

Дамаск, 29 июня. Сирийский город Эль-Кахтания и еще несколько населенных пунктов на северо-востоке САР оказались обесточены из-за масштабных пожаров. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

По данным радиостанции, город Эль-Кахтания и несколько населенных пунктов в его окрестностях оказались без электроснабжения. Причиной нарушения электроснабжения стали пожары, которые уничтожили деревянные столбы линий электропередачи в районе населенных пунктов Аль-Ваера и Абу-Гадир.

Стоит отметить, что с мая на северо-востоке Сирии бушуют пожары. По данным сирийских СМИ, пожары являются следствием поджогов полей с пшеницей, которые устраивают бойцы так называемых «Сирийских демократических сил», которые противостоят законным властям Сирии.