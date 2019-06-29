Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене

Лондон, 29 июня. Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.

Группа с кавер-версиями Korn выступила на фестивале Rockstock. Как сообщают британские СМИ, 28-летний барабанщик почувствовал боль в плече, потом онемение половины тела, затем он не смог видеть левым глазом.

Алекс Хиден не сообразил, что это инсульт и продолжил играть на сцене. В конце трека он упал, к нему подоспели медики. Позднее музыкант рассказал, что не мог и представить таких серьезных последствий, передает «360».

Он предположил, что у него резко понизился сахар в крови. После непродолжительного лечения зрение вернулось к барабанщику, однако, чтобы вернуть его навыки, понадобится время. Поэтому Korn Again ищет замену Хидену.

Группа Korn появилась в США в 1993 году. Музыканты считаются пионерами ню-металла, при этом их композиции сочетают гранж, хардкор-панк и грув-метал. Korn также известны как авторы саундтреков к многим голливудским фильмам.

Ранее сообщалось, что Korn записали музыкальную композицию Mortal Kombat для соревнования по кибердисциплинам CEO 2019.