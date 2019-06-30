Протесты в Грузии. Тема недели. ФАН-ТВ

Безлюдные пляжи Батуми, полупустые отели и рестораны Тбилиси, скучающие торговцы сувенирами… Признаки холодного лета 2019-го в Грузии. Российские туристы, приносившие южной республике колоссальные доходы в миллионы долларов, спешно покидают некогда гостеприимную страну. Они вышли из разряда «генацвале». Так решили на родине обожаемых россиянами «Мимино», «Боржоми» и хачапури.

«Аэрофлот» объявил о временном прекращении полетов в Грузию с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. На плечах авиакомпании, выполнявшей по 14 рейсов в неделю в грузинскую столицу и обратно, если не операция по спасению российских туристов, то уж эвакуация — точно. Жесткие меры для безопасности наших граждан оправданы: ситуация в бывшей Советской республике накалилась до предела. В уличных протестах в Тбилиси против так называемых «московских оккупантов» уже пострадали более 200 человек, в том числе и несколько десятков представителей местных и зарубежных СМИ. Радикалы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Над страной нависла грозовая туча русофобии.

Все началось, казалось бы, спонтанно, с незначительного эпизода. Хотя, как известно, в истории случайностей не бывает. 20 июня российская делегация участвовала в заседании Межпарламентской Ассамблеи православия, объединяющей парламентариев из 25 стран. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на правах председателя, по приглашению грузинской стороны, занял кресло спикера. Все в рамках регламента. Ранее такие правила этикета у других государств, скажем, у Греции и Ливана, принимающих делегатов, вопросов резонно не вызывали. Но грузинские радикалы такой жест расценили, чуть ли не как попытку России узурпировать власть.

«В период, когда был перерыв на кофе, находясь в коридоре, мы услышали крики. В здание Парламента Грузии ворвались радикально настроенные люди. Они кричали, как умалишенные, и, честно говоря, их душевное здоровье вызвало у меня сомнение. Это оказались не психически больные, это оказались радикально настроенные депутаты, которые представляют партию Саакашвили, которые с криками «Гаврилов!» забежали в парламент. Не найдя его, они забрались на трибуну, оккупировав ее», — вспоминает случившееся первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.

И началось настоящее беснование. Протестующие захватили президиум, уничтожили документы, угрожали расправой россиянам, призывали «оккупантов Абхазии и Южной Осетии» покинуть парламент, ударили Сергея Гаврилова. Его, активиста гуманитарной христианской миссии в горячих точках, оболгали, назвав «участником боевых действиях в Абхазии». Из-за непредвиденных событий депутат не смог посетить могилу своего деда, похороненного в Грузии. В Госдуме такой выпад посчитали неприемлемым.

«Это оскорбление всей Межпарламентской ассамблеи православия. Думаю, что Грузию необходимо исключить из этой авторитетной межпарламентской организации. Ну, и что касается реакции президента России, она абсолютно верная, адекватная и как раз говорит о том, что мы наших в обиду не даем», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Тем временем разъяренные активисты с флагами США и Евросоюза наперевес и плакатами на могучем английском подняли на уши весь Тбилиси. Словно ждали, когда их дернут за веревочки невидимые кукловоды. Кто управлял этим якобы «стихийным» цунами — нетрудно догадаться. Звездно-полосатые узоры — не лучшая маскировка для организаторов спланированной спецоперации. Многие эксперты разглядели за спиной патриотов зловещую тень Агентства США по международному развитию, неоднократно замеченного в подобных инсинуациях. Нынешний политический «перформанс» по странному стечению обстоятельств начался аккурат к голосованию за возвращение России в ПАСЕ. Логика непокорной Грузии, которая держит обиду за потерянные по своей же вине территории, проста: почему бы и не скомпрометировать Москву в глазах планеты накануне судьбоносного события и ослабить ее влияние на постсоветском пространстве? Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокации в Грузии примером «геополитической инженерии» Запада.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю. Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Штурмом парламента дело не закончилось. Под натиском митингующих власти смиренно согласились изменить избирательную систему в стране. Теперь выборы в грузинский парламент будут проходить не по смешанной, а по пропорциональной схеме. А это позволит «проскочить» в него мелким оппозиционерам, способным лишь на разжигание вражды между народами и пропаганду весьма сомнительных либеральных инициатив.

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Но оппозиция потребовала «новых жертв». У здания выстроились радикалы, призывающие к отставке спикера, главы МВД и председателя Службы безопасности страны. Одним словом, налицо все признаки попытки госпереворота.

«Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными, экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили. Ясно, что наша Межпарламентская Ассамблея, крупнейший международный парламентский форум, был поводом для разжигания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны, для удара по грузинскому православию и по Грузинской православной церкви», — подчеркнул Гаврилов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили всех собак повесила на Россию, обвинив ее в организации протестов и назвав «врагом и оккупантом». Во всем обвиняет русских и оппозиция. След опального грузино-украинского политика в Тбилиси тоже угадывается. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, как оракул, виртуально призвал митингующих продолжить нести свое протестное знамя. Мало того, «пожиратель галстуков» выявил первопричину массовых акций беспорядков в Тбилиси — «наглость россиян».

На следующий день после штурма грузинского парламента бунт на мини-Майдане лишь набрал силу. Тысячи протестантов несколько дней подпитывались агитпромом западных соцсетей, пытаясь изгнать из Грузии русский дух. Все эти «шаманы», очевидно, забыли, что у России и Грузии — одна история на двоих, православные ценности, многовековые братские узы, однокоренная культурная среда. После развала Советского Союза грузины, было, открестились от кровных связей с русским миром, но в последние годы, осознав роковую ошибку, стали потихоньку восстанавливать утраченные отношения. То, что разрушили недальновидные политики, попыталась реанимировалась народная дипломатия.

Завистливое око Запада ренессанса дружбы с Москвой не потерпело. И теперь Грузии придется дорого заплатить за разрыв отношений с соседом. Без «российских оккупантов», по подсчетам Национального банка Грузии, страна до конца этого года потерпит ущерб от 200 до 300 млн долларов. Золотая жила — туризм, в том числе и паломничество на землю святой равноапостольной Нины, актуальные, прежде всего, для россиян, теперь под большим вопросом. Внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе грузинской валюты — лари. А если Россия всерьез возьмется за ревизию грузинского вина? Наша страна — его основной потребитель.

«Когда говорят, что Россия наказывает российских граждан, грузинских граждан, запретив перелеты и поставки грузинского вина. Это не так. Россия наказывает грузинский бюджет. Именно грузинское государство является целью выражения недовольства российским государством. Ну, а способы выражения недовольства государства — они вот такие. Это дипломатические вещи. Но у нас, к сожалению, нет дипломатических отношений с Грузией по инициативе Грузии с 2008 года. Это экономические санкции и это война. Последнюю, я напомню, фактически развязала Грузия в 2008 году. Россия такой способ общения между государствами не использует», — поясняет Николай Стариков.

Тбилисские ура-патриоты бездумно рубят сук, на котором сидят. И пока грузинские футболисты вместо хорошей игры демонстрируют болельщикам футболки с антироссийскими надписями, пока в кинотеатрах снимают с показа фильмы на русском языке, а местные рестораны безбожно задирают ценник для «русо туристо», деньги вместе с нашими путешественниками и инвесторами утекают из недружелюбной страны, где уже повеяло холодком экономических санкций. Если духовные скрепы с Россией Грузия разорвала легкомысленно, возможно, именно финансовое потрясение станет для страны противоядием от русофобской проказы. Только после исцеления от этого недуга Москва готова открыть небо для полетов к соседу. И для дальнейшего диалога, но исключительно в уважительном тоне.