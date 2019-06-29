Несколько десятков человек пострадали в массовой драке из-за фото в Казахстане

Астана, 29 июня. Несколько десятков человек пострадали в массовой драке, которая произошла на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана между иностранными и местными рабочими. Об этом сообщили в пресс-службе главы администрации региона.

Уточняется, что 30 участникам потасовки понадобилась помощь медиков. Причиной столкновения стала фотография, сделанная рабочим из Ливии, которую он опубликовал в социальных сетях. На снимке мужчина держит в руках рацию, а ее антенна направлена в сторону девушки-оператора.

Некоторые рабочие сочли фотографию оскорбительной, в результате чего в Тенгизе разгорелся конфликт.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — передает «Интерфакс-Казахстан».

Как уточнили представители местных властей, со всеми участниками потасовки провели беседу во избежание повторения подобных конфликтов. Для работы по данным вопросам была сформирована специальная межведомственная комиссия.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал о двух погибших в результате взрывов хранившихся на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области. Трагедия произошла утром 24 июня. Региональные области объявили в Туркестанской области режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали жителей города Арысь, население которого составляет почти 45 тысяч человек.

Власти Казахстана пообещали быстро восстановить пострадавший от взрывов на арсенале город.