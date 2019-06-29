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Улюкаев написал в тверской колонии новое стихотворение о грозе

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Улюкаев написал в тверской колонии новое стихотворение о грозе

Тверь, 29 июня. Осужденный за взятку бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал стихотворение о грозе.

Бывший министр во время отбывания наказания в тверской колонии занимается творчеством. Это его не первое стихотворение, которое попало в распоряжение СМИ.

«Гроза по Тютчеву, гроза/ Затверженная на уроках,/ Раскалывает на глазах, /Как жизнь на до и после срока», пишет Улюкаев, его цитирует АГН «Москва».

По словам адвоката Дареджана Квеидзе, Улюкаев работает над книгой. Как отмечает News.ru, экс-чиновник пишет стихи около 40 лет. 

По данным «360», первый сборник опубликовали в 2002 году. Книга получила символическое название «Огонь и свет». Напомним, что Улюкаева приговорили к восьми годам колонии по статье о получении взятки.

23 марта ему исполнилось 63 года. День рождения Улюкаев провел с супругой.

Ранее сообщалось, что портрет Алексея Улюкаева повесят среди остальных портретов руководителей Минэкономразвития в новом здании ведомства. По словам действующего министра Максима Орешкина, это не зависит от результатов работы экс-чиновника.

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Автор: Ирина Селезнева
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