Улюкаев написал в тверской колонии новое стихотворение о грозе

Тверь, 29 июня. Осужденный за взятку бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал стихотворение о грозе.

Бывший министр во время отбывания наказания в тверской колонии занимается творчеством. Это его не первое стихотворение, которое попало в распоряжение СМИ.

«Гроза по Тютчеву, гроза/ Затверженная на уроках,/ Раскалывает на глазах, /Как жизнь на до и после срока», пишет Улюкаев, его цитирует АГН «Москва».

По словам адвоката Дареджана Квеидзе, Улюкаев работает над книгой. Как отмечает News.ru, экс-чиновник пишет стихи около 40 лет.

По данным «360», первый сборник опубликовали в 2002 году. Книга получила символическое название «Огонь и свет». Напомним, что Улюкаева приговорили к восьми годам колонии по статье о получении взятки.

23 марта ему исполнилось 63 года. День рождения Улюкаев провел с супругой.

Ранее сообщалось, что портрет Алексея Улюкаева повесят среди остальных портретов руководителей Минэкономразвития в новом здании ведомства. По словам действующего министра Максима Орешкина, это не зависит от результатов работы экс-чиновника.