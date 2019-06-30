Сирия, 30 июня. Террористы ИГ1 напали на блокпост SDF**** на въезде в Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Боевики, несмотря на перемирие, используют ПТУР в Северной Хаме и на западе Алеппо. Протурецкие радикалы обезвредили СВУ, заложенное курдами в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам ПТУР боевиков в Северной Хаме и на западе Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): напало на блокпост SDF на въезде в город Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: пытались устроить взрыв в Африне; продолжают бездействовать, несмотря на распространяющиеся пожары в районе Айн-Иссы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): ведет стрельбу в окрестностях поселения Сахрия к северо-западу от Хамы.

Провинция Алеппо

Согласно данным турецкого военного источника в Twitter (@MahliMurat), боевики подконтрольной Анкаре группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» предотвратили взрыв у своих позиций на окраине района Ашрифия города Африн к северо-западу от Алеппо. Утверждается, что радикалы обезвредили самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестными. Впрочем, сами протурецкие исламисты уверены, что СВУ было установлено Отрядами народной самообороны (YPG), продолжающими в регионе диверсии против Анкары и ее союзников в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, почти с самого начала сирийского конфликта и до весны прошлого года кантон целиком удерживали курдские формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на блокпост «Таль Аль-Джааби» Сирийских демократических сил (SDF) на въезде в город Хаджин в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной портал DeirEzzor24. Между сторонами вспыхнули тяжелые столкновения, сведения о количестве раненых и убитых в настоящий момент устанавливаются. Курды отреагировали на атаку стрельбой из гранатометов и ряда легких вооружений. Примечательно, что ячейки ИГ до сих пор широко действуют в зоне оккупации SDF за Евфратом, где они постоянно проводят вылазки с целью нанесения урона курдским группировкам и силам западной коалиции во главе с США.

Провинция Ракка

В западных предместьях города Айн-Исса, находящегося к северу от Ракки, не утихают пожары. В этой местности выгорели обширные сельскохозяйственные угодья. Местный источник разместил на своей странице в сети Twitter (@saad_alsabr) несколько фото, запечатлевших бедствие. Причем отмечается, что удерживающие район курдские бойцы не предпринимают ничего для устранения возгорания. Огонь в последние месяцы охватил множество урожайных полей в зоне оккупации SDF, многие из них целиком превратились в черные безжизненные пространства. Это представляет серьезную угрозу для обеспечения населения продовольствием в холодное время года и, безусловно, чревато высоким ростом цен на продукты.

Провинция Хама

Так называемая сирийская вооруженная оппозиция выпустила противотанковые управляемые ракеты в направлении опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) сразу на нескольких участках фронта в «Большом Идлибе» — прежде всего в Северной Хаме, а также на юго-западе провинции Алеппо, передает источник в Twitter (@JulianRoepcke). Никаких сведений о потерях в рядах правительственных сил не поступало. Данные действия радикалов напрямую противоречат договоренностям о прекращении боевых действий в регионе и об отводе тяжелой военной техники из демилитаризованной зоны.

По сведениям связанного с джихадистами источника в Twitter, террористы из объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», ведут стрельбу в районе прифронтового поселения Сахрия, расположенного к северо-западу от Хамы вблизи границы с провинцией Идлиб. Данные о возможных жертвах среди местного населения или военнослужащих САА уточняются. Напомним, ранее «Нусра» высказалась против заключения перемирия на северо-западе САР, продолжив обстрелы и нападения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)