Минфин РФ назвал условие для начала выплаты взносов в Совет Европы

Осака, 29 июня. Выплаты взносов России в бюджет Совета Европы смогут начаться только после выработки «дорожной карты». Такое условие назвал замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Он указал, что до подписания этого документа Москва никому ничего не должна. По его словам, то, что на политическом уровне уже был рассмотрен соответствующий вопрос и установлена сумма платежа, ничего не значит.

Сторчак уточнил, что для начала необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа.

«Все такие вещи требуют определенного решения», — объяснил замминистра финансов.

Он указал, что, как только конкретная сумма будет известна, график составят.

«Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники», — констатировал он.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. В среду полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.

После этого Украина и еще шесть стран (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Грузия) заявили о прекращении работы в ПАСЕ. Впрочем, уже на следующий день Грузия и Литва изменили свое решение.