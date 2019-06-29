Рэпер Slim 400 госпитализирован с огнестрельными ранениями в Лос-Анджелесе

Москва, 29 июня. Американский рэпер Slim 400 госпитализирован в Лос-Анджелесе с многочисленными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает американский таблоид TMZ со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, в пятницу вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Комптон, который расположен в американском штате Калифорния. В результате инцидента рэпер Slim 400 получил множественные огнестрельные ранения. Рэпер был экстренно доставлен в одну из больниц Лос-Анджелеса. В настоящее время Slim 400 находится в критическом состоянии.

Личности стрелявших пока не установлены, однако свидетели сообщают, что на месте инцидента был замечен черный автомобиль, который спешно покидал место преступления.

По информации портала, Slim 400 пока жив, однако его состояние критическое. Личности и мотивы стрелявших пока неизвестны, однако свидетели заметили черный автомобиль, уезжающий с места преступления.