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В РПЦ предложили изучать Библию и Коран в школе

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В РПЦ предложили изучать Библию и Коран в школе

Москва, 29 июня. Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион предложил восполнить нехватку «нравственной составляющей» у молодых людей изучением священных текстов в школе.

Глава Синодального отдела внешних церковных связей считает большим упущением отсутствие религиозных текстов в школьной программе.

«Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве», «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению митрополита, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, которые достойны войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников. Он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который ранее посоветовал молодежи обратиться к религиозным текстам.

В РПЦ предложили изучать Библию и Коран в школе

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили о том, что с 1 сентября текущего года в школьной программе появятся культурные нормативы. Цель новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения — привлечь внимание учащихся к культуре страны.

Идея включить в образовательную программу данные нормативы была высказана главой Минкультуры Владимиром Мединским. Он объяснил, что учащиеся будут посещать культурные мероприятия, а затем фиксировать свои впечатления в специальных дневниках. Их можно будет вести как в бумажном, так и в электронном виде.

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Автор: Екатерина Кухарева
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