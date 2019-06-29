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Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина

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Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина

Осака, 29 июня. Журналисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили о том, как президент США Дональд Трамп отозвался о российском лидере Владимире Путине. 

В Осаке на площадке G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. После общения с российским коллегой Трамп остался доволен.

Он назвал Путина «прекрасным парнем», а Россию «великой страной». Английское словосочетание «great guy» может переводиться, как значительный, прекрасный, потрясающий, великий. 

Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина

Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина.

«Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?» — написала журналистка в Telegram-канале.

При этом телеведущий Соловьев добавил, что «guy» может переводиться только как «парень». Скабеева напомнила коллеге про слоган Трампа —  «Make America great again», который переводится «Сделаем Америку снова великой».

Она добавила, что Путин действительно великий, с этим не поспоришь. Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил в Москву президентов США и Франции на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Американский президент пообещал обдумать это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вскоре будет направлено официальное приглашение.

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Автор: Ирина Селезнева
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