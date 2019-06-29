Осака, 29 июня. Журналисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили о том, как президент США Дональд Трамп отозвался о российском лидере Владимире Путине.

В Осаке на площадке G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. После общения с российским коллегой Трамп остался доволен.

Он назвал Путина «прекрасным парнем», а Россию «великой страной». Английское словосочетание «great guy» может переводиться, как значительный, прекрасный, потрясающий, великий.

Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина.

«Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?» — написала журналистка в Telegram-канале.

При этом телеведущий Соловьев добавил, что «guy» может переводиться только как «парень». Скабеева напомнила коллеге про слоган Трампа — «Make America great again», который переводится «Сделаем Америку снова великой».

Она добавила, что Путин действительно великий, с этим не поспоришь. Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил в Москву президентов США и Франции на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Американский президент пообещал обдумать это предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вскоре будет направлено официальное приглашение.