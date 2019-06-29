Сегодня, 29 июня, свой 36-й День рождения встречает известный оппозиционный политик Илья Яшин. Редакция Федерального агентства новостей решила не оставаться в стороне и присоединиться к поздравлениям.

Вечно «молодой и энергичный» Яшин в политике уже долгие годы. В возрасте всего 17 лет он вступил в «Яблоко» и начал свое восхождение к оппозиционным вершинам. Участием в многочисленных акциях и митингах он заслужил любовь как отечественных «революционеров», так и американских элит. Они вознаградили сегодняшнего именинника политическим покровительством и материальным благосостоянием.

Но Илья не почивает на лаврах и сам трудится на собственное благо. На пути к светлому будущему он покупает продажных полицейских и покровительствует подпольным борделям. Сегодня молодой и успешный оппозиционер может позволить себе все, чего только пожелает. Нет у Ильи только одной черты, без которой успех политика просто невозможен — любви к котикам. В связи с этим редакция ФАН желает имениннику научиться любить животных и перестать их пинать.