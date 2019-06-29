Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Редакция ФАН поздравляет Илью Яшина с Днем Рождения

69
0 Оставить комментарий

Сегодня, 29 июня, свой 36-й День рождения встречает известный оппозиционный политик Илья Яшин. Редакция Федерального агентства новостей решила не оставаться в стороне и присоединиться к поздравлениям.

Вечно «молодой и энергичный» Яшин в политике уже долгие годы. В возрасте всего 17 лет он вступил в «Яблоко» и начал свое восхождение к оппозиционным вершинам. Участием в многочисленных акциях и митингах он заслужил любовь как отечественных «революционеров», так и американских элит. Они вознаградили сегодняшнего именинника политическим покровительством и материальным благосостоянием.

Но Илья не почивает на лаврах и сам трудится на собственное благо. На пути к светлому будущему он покупает продажных полицейских и покровительствует подпольным борделям. Сегодня молодой и успешный оппозиционер может позволить себе все, чего только пожелает. Нет у Ильи только одной черты, без которой успех политика просто невозможен — любви к котикам. В связи с этим редакция ФАН желает имениннику научиться любить животных и перестать их пинать.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров