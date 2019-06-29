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Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

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Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

Москва, 29 июня. Эксперты агентства путешествий Big Seven Travel назвали рейтинг самых сексуальных наций планеты. На первом месте оказались украинцы.

Самой сексуальной нацией планеты признаны украинцы. Популярная представительница Украины — певица Ани Лорак.

Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

Второе место присудили жителям Дании. Скандинавская внешность — светлые волосы, голубые глаза — нравится многим пользователям сервиса для путешественников.

За ними следуют жители Филиппин, в пятерке самых сексуальных наций жители Бразилии и Австралии. Россиянам пользователи отдали только 33-е место, пишет «МИР24».

В январе 2019 года портал Missosology назвал Венесуэлу главной страной, в которой живут красавицы. Издание сделало такие выводы на основе данных о побительницах конкурса красоты в 2018 году. 

Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

К сожалению, Россия снова не вошла в шорт-лист. При этом журналисты отметили красоту девушек из Белоруссии, славянки заняли 18 место в рейтинге.

На втором месте находятся Филиппины, за ними идет Мексика. В двадцатке стран с самыми красивыми женщинами находятся ЮАР, Индонезия, США.

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Автор: Ирина Селезнева
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