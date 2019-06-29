Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти

Москва, 29 июня. Пять человек погибли во время паводков в Иркутской области, еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в экстренных службах.

Ранее представители регионального правительства сообщали, что в зоне паводка числятся пропавшими без вести три человека, в том числе один ребенок.

«Число погибших выросло до пяти человек, несколько числятся пропавшими без вести», — сказал собеседник ТАСС.

Как уточнили в МЧС РФ, в целом жертвами паводка стал 351 человек, из них 33 жителя региона — дети.

«97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно», — передает ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве уточнили, что в настоящее время в 20 населенных пунктах региона с населением более 11,2 тысячи человек отсутствует электроснабжение.

«Организовано оказание адресной помощи населению по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости», — добавляется в сообщении.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Как сообщили утром в администрации города Тулун, из населенного пункта эвакуировали более 400 человек. Причиной стал подъем уровня воды в реке Ия.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.