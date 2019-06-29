Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы на Оке в Иркутской области

49
0 Оставить комментарий

Появилось видео с места прорыва дамбы на Оке в Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Прорыв дамбы произошел на реке Ока в Куйтунском районе Иркутской области. Видео с места происшествия публикует Федеральное агентство новостей.

В субботу спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол провел селекторное совещание с муниципалитетами. На заседании стало известно, что если уровень воды будет подниматься, пострадают порядка 300 человек.

Их планируется эвакуировать и доставить в пункты временного размещения. Многие переезжают к родственникам. Паводок в регионе спровоцировали сильные дожди. Власти ввели режим ЧС.

На месте находятся глава МЧС России Евгений Зиничев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Ранее сообщалось, что более 400 человек эвакуировали из города Тулун в Иркутской. 

Президент России Владимир Путин, который после саммита G20 находится с рабочим визитом в Японии, в курсе ситуации с паводком. Ему регулярно докладывают о происходящем в Иркутской области, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров