Появилось видео с места прорыва дамбы на Оке в Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Прорыв дамбы произошел на реке Ока в Куйтунском районе Иркутской области. Видео с места происшествия публикует Федеральное агентство новостей.

В субботу спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол провел селекторное совещание с муниципалитетами. На заседании стало известно, что если уровень воды будет подниматься, пострадают порядка 300 человек.

Их планируется эвакуировать и доставить в пункты временного размещения. Многие переезжают к родственникам. Паводок в регионе спровоцировали сильные дожди. Власти ввели режим ЧС.

На месте находятся глава МЧС России Евгений Зиничев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Ранее сообщалось, что более 400 человек эвакуировали из города Тулун в Иркутской.

Президент России Владимир Путин, который после саммита G20 находится с рабочим визитом в Японии, в курсе ситуации с паводком. Ему регулярно докладывают о происходящем в Иркутской области, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.