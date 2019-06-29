Главные новости 29 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 29 июня.

Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не предупредили о встрече лидеров РФ и США. Пушков оценил заявление обиженного Порошенко о встрече Путина и Трампа.

Более 400 человек эвакуировали из города Тулун в Иркутской области из-за подъема уровня воды в реке Ия. Прорыв дамбы произошел в Иркутской области, эвакуировано более 400 человек.

Пострадавшему пытались оказать помощь очевидцы и работники вокзала, но мужчина скончался еще до приезда скорой. Смертельная поножовщина на Курском вокзале в Москве. ФАН-ТВ.

Лобода отреагировала на интервью Елены Темниковой, в котором она рассказала об отношениях Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Лобода отреагировала на решение Темниковой раскрыть старую тайну.

Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа, и это «очень тревожный звонок», заявил Петр Порошенко. Киев впервые не предупредили о встрече Путина с Трампом.

Специалист онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказал о неочевидных симптомах рака у женщин. Онколог назвал малозаметные симптомы рака у женщин.

Владимир Олейник рассказал, что будет с газом на Украине после прекращения транзита российского топлива. Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцам будет не до смеха 1 января.

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, считает депутат Верховной рады Николай Скорик. Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии».

Запад, не предупредив Киев о встрече президентов России и США, указал Украине ее место, считает сенатор Франц Клинцевич. В Совфеде объяснили, почему встреча Путина и Трампа стала тревожным звонком для Украины.

Президент России Владимир Путин останется в Японии после саммита G20 в Осаке для обсуждения двустороннего сотрудничества. Путин останется в Японии после G20 для обсуждения двустороннего сотрудничества.