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Новости Сирии

Сирия новости 29 июня 19.30: курды не могут поделить прибыль от контрабанды нефти, вылеты ВВС Сирии в Идлибе

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Контрабанда нефти

Сирия, 29 июня. Курды начали стрельбу из-за раздела прибыли от контрабанды нефти в районе Дибана. ВВС Сирии продолжают проводить боевые вылеты на юге Идлиба. Патрульная машина SDF**** детонировала в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на юге провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает поиск «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании автомобиля курдов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обнародовали подробности последних вылазок в Африне на северо-западе Алеппо; пережили междоусобные стычки в районе города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Стали известны подробности последних вылазок курдских радикалов, предпринятых ими в районах, оккупированных поддерживаемыми Турцией исламистскими бандгруппами. Агентство новостей ANF News передает, что курды заявили о своей ответственности за нападение на турецкий военный конвой от 26 июня, произошедшее у деревни Аль-Басута в Африне, в результате которого погиб один из военных ВС Турции и были ранены еще семеро. Также члены группировки «Силы освобождения Африна» сообщили об уничтожении 12 протурецких исламистов в районе Шерава и еще одного в Тиринде. Таким образом, за последние три дня курдами были убиты не менее 14 солдат турецкой армии и радикалов вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что недалеко от города Шхиль, расположенного севернее Меядина, детонировал заминированный патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакой информации о возможных жертвах взрыва пока не поступало. Предполагается, что бомба была установлена террористами подпольных ячеек «Исламского государства». В то же время некоторые из местных активистов подозревают в организации взрыва членов местных племен, выступающих против оккупации SDF и поддерживающих их Соединенных Штатов.

Тем временем поступила информация о междоусобных стычках между двумя бандгруппами курдов поблизости от города Дибан. Отмечается, что поводом к вооруженному конфликту послужили споры из-за раздела прибыли, полученной от контрабанды нефти. По предварительной информации во время развернувшейся стрельбы пострадали местные жители, в дома которых попали пули, выпущенные курдами.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Авиация САР продолжает осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации исламистов вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. По информации Twitter-канала (baladinetwork), под ударом оказались огневые позиции джихадистов на подступах к населенным пунктам Маар Зита и Кафр-Саджна. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются.  

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, продолжают вести обыски восточнее административного центра региона, дабы выявить и уничтожить подпольные ячейки «Исламского государства», члены которых несут ответственность за организацию взрывов в провинции. Напомним, часть боевиков ИГ бежала на контролируемые «Тахрир Аш-Шам» территории, спасаясь от наступления Сирийской арабской армии (САА), действовавшей при поддержке ВКС РФ, в «Акербатском котле» в соседней Хаме.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Военный источник в сети Twitter (NotWoofersf) сообщает о том, что в Ракке до сих пор продолжаются работы по зачистке улиц от завалов, оставшихся в результате обрушения зданий во время бомбардировок ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции и обстрелов «Демократических сил Сирии» (SDF). В настоящий момент уборка обломков ведется в районе мечети Фердоуси. Напомним, населенный пункт полностью перешел под контроль курдских отрядов в октябре 2017 года, однако курдская администрация до сих пор не может наладить работу по восстановлению административного центра провинции.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Исламисты продолжают наносить удары по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА), а также по жилым районам поселений, подконтрольных правительственным силам. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), под огнем джихадистов оказалась деревня Фуру, расположенная в северо-западной части региона недалеко от границ Латакии и Идлиба. Оппозиционные источники вновь публикуют сообщения о потерях сил Башара Асада. Медиапортал Baladi-News заявляет о гибели нескольких сирийских солдат вблизи города Аль-Хамамия. Также боевики утверждают, что якобы уничтожили боевую машину САА в районе Тель-Малаха. Тем не менее подтверждения данная информация не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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