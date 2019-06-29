Сирия, 29 июня. Курды начали стрельбу из-за раздела прибыли от контрабанды нефти в районе Дибана. ВВС Сирии продолжают проводить боевые вылеты на юге Идлиба. Патрульная машина SDF**** детонировала в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на юге провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает поиск «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании автомобиля курдов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обнародовали подробности последних вылазок в Африне на северо-западе Алеппо; пережили междоусобные стычки в районе города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Стали известны подробности последних вылазок курдских радикалов, предпринятых ими в районах, оккупированных поддерживаемыми Турцией исламистскими бандгруппами. Агентство новостей ANF News передает, что курды заявили о своей ответственности за нападение на турецкий военный конвой от 26 июня, произошедшее у деревни Аль-Басута в Африне, в результате которого погиб один из военных ВС Турции и были ранены еще семеро. Также члены группировки «Силы освобождения Африна» сообщили об уничтожении 12 протурецких исламистов в районе Шерава и еще одного в Тиринде. Таким образом, за последние три дня курдами были убиты не менее 14 солдат турецкой армии и радикалов вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что недалеко от города Шхиль, расположенного севернее Меядина, детонировал заминированный патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакой информации о возможных жертвах взрыва пока не поступало. Предполагается, что бомба была установлена террористами подпольных ячеек «Исламского государства». В то же время некоторые из местных активистов подозревают в организации взрыва членов местных племен, выступающих против оккупации SDF и поддерживающих их Соединенных Штатов.

Тем временем поступила информация о междоусобных стычках между двумя бандгруппами курдов поблизости от города Дибан. Отмечается, что поводом к вооруженному конфликту послужили споры из-за раздела прибыли, полученной от контрабанды нефти. По предварительной информации во время развернувшейся стрельбы пострадали местные жители, в дома которых попали пули, выпущенные курдами.

Провинция Идлиб

Авиация САР продолжает осуществлять боевые вылеты в зонах дислокации исламистов вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. По информации Twitter-канала (baladinetwork), под ударом оказались огневые позиции джихадистов на подступах к населенным пунктам Маар Зита и Кафр-Саджна. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, продолжают вести обыски восточнее административного центра региона, дабы выявить и уничтожить подпольные ячейки «Исламского государства», члены которых несут ответственность за организацию взрывов в провинции. Напомним, часть боевиков ИГ бежала на контролируемые «Тахрир Аш-Шам» территории, спасаясь от наступления Сирийской арабской армии (САА), действовавшей при поддержке ВКС РФ, в «Акербатском котле» в соседней Хаме.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (NotWoofersf) сообщает о том, что в Ракке до сих пор продолжаются работы по зачистке улиц от завалов, оставшихся в результате обрушения зданий во время бомбардировок ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции и обстрелов «Демократических сил Сирии» (SDF). В настоящий момент уборка обломков ведется в районе мечети Фердоуси. Напомним, населенный пункт полностью перешел под контроль курдских отрядов в октябре 2017 года, однако курдская администрация до сих пор не может наладить работу по восстановлению административного центра провинции.

Провинция Хама

Исламисты продолжают наносить удары по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА), а также по жилым районам поселений, подконтрольных правительственным силам. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), под огнем джихадистов оказалась деревня Фуру, расположенная в северо-западной части региона недалеко от границ Латакии и Идлиба. Оппозиционные источники вновь публикуют сообщения о потерях сил Башара Асада. Медиапортал Baladi-News заявляет о гибели нескольких сирийских солдат вблизи города Аль-Хамамия. Также боевики утверждают, что якобы уничтожили боевую машину САА в районе Тель-Малаха. Тем не менее подтверждения данная информация не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)