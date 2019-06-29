Любовь Соболь призвали снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Москва, 29 июня. Бывший заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева призвала блогера Алексея Навального и его команду снять Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму после скандала с фальсификацией подписей избирателей.

«Я считаю, что, по полной справедливости, сторонники Навального должны требовать от Любови Соболь сняться с выборов, так как вчера они это требовали от Митрохина и тех, у кого якобы тоже есть фальшивые подписи. Мне кажется, это будет справедливо», – подчеркнула Рябцева.

Она также выразила уверенность, что Соболь не заинтересована в победе на выборах в Мосгордуму, поскольку ее интересуют только хайп и скандалы, чтобы привлечь к себе и Навальному как можно больше внимание со стороны общественности.

«Она же в это играет не на полном серьезе, к сожалению. Ей не важна победа, не важно пройти в Мосгордуму, ей важно, чтобы вокруг нее и ее фюрера (Навального — Прим. ФАН) был постоянный информационный шум», — добавила Рябцева.

Она также напомнила, что 28 июня один из подельников скандального блогера Леонид Волков сообщил о разоблачении «подпольного офиса», в котором якобы осуществлялась фальсификация подписных листов для кандидата в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. При этом Волков призывал Митрохина «немедленно снять» свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Рябцева выразила уверенность, что команда Навального намеренно сделала данный вброс, чтобы отмыть репутацию Соболь, передает Politexpert.

«Вчера неожиданно нашли подписи за Митрохина, сегодня – за Соболь. Причем чуть ли не потому же адресу, что и вчера. Может быть, Навальный пытается отмыть себя и свою компашку и Соболь, что они и вчера имели отношение к провокации, теперь он создает видимость, что против Соболь тоже есть какие-то наброски, и мы не причем», — подчеркнула Рябцева.

29 июня сотрудники полиции задержали нескольких человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Любови Соболь, выдвинувшей свою кандидатуру на выборы в Московскую городскую думу по 43-му округу. В полицию обратился собственник квартиры, в которой размещалась подпольная фабрика по подделке подписных листов. При этом в Сети была опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлена «подпольная фабрика». На видео можно увидеть агитационные плакаты и листовки в поддержку Соболь.