Меркель «заблудилась» на встрече с Путиным

Осака, 29 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным не задрожала всем телом, как это случилось на других официальных встречах на полях G20.

Напротив, немецкий премьер чувствовала себя очень бодро и спокойно. Для переговоров с российским лидером Меркель выбрала розовый пиджак и черные брюки.

Лидеры России и Германии пожали друг другу руки и некоторое время разговаривали стоя. Затем Меркель направилась к тому месту, где должна была сесть. Оказалось, что канцлер «потеряла» свое место на встрече с Путиным

Российский президент пригласил Ангелу Меркель сесть с другой стороны. Ранее СМИ заметили у Меркель приступы дрожи. Канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием. Она выпила воды и почувствовала себя намного лучше.

По словам немецкого канцлера, после переговоров с Путиным, Макроном и Эрдоганом стал ясен формат работы по Сирии. Она анонсировала продолжение встреч в «стамбульском формате».

Масштабный саммит «Большой двадцатки» завершился в японской Осаке. Глава государства находится в Японии с официальным визитом. Он провел переговоры с премьером Синдзо Абэ, на встрече поднимались вопросы совместной хозяйственной деятельности на Курилах, подписание мирного договора, совместные экономические проекты.